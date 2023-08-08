أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء 8-8-2023

“قاهرة إسماعيل المفتش”، واحدة من الأمسيات الفنية والثقافية، التي يشهدها اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الخامسة مساء، تستضيف قاعة سينما الهناجر- بساحة دار الأوبرا المصرية- والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة"، والتى تقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري التابع للصندوق، ومشروع "القاهرة عنوانى"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

ويتناول الكاتب محمود التميمى قصة إسماعيل صديق المفتش وزير المالية في زمن الخديوي إسماعيل، الرجل الذى تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التى جسدها الفنان الكبير أسامة عباس فى مسلسل "بوابة الحلواني" .

ــ الكرنكي بقصر ثقافة إسنا

وفي السابعة مساء، تحتضن مكتبة قصر ثقافة إسنا، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب “الكرنكي” .. أنسنة المكان في قصص يحيى الطاهر عبد الله، للباحثة دكتورة أسماء خليل، والصادر عن دار كيميت للنشر.

ويناقش الكتاب كلا من: الناقد دكتور محمود بكري الأمين، الشاعرة ابتهال الشايب، ويدير اللقاء الشاعر علي حسان.

ــ خطورة التطرف والإرهاب على الفرد والمجتمع

وفي العاشرة صباحا، تعقد بمركز ثقافة دنشواي الثقافي، ة ثقافية بعنوان “خطورة التطرف والإرهاب على الفرد والمجتمع”، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالمنوفيه وقطاع الفنون التشكيلية.

في سياق متصل، تستقبل قاعة سينما الحضارة، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، بمقرها الكائن خلف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، احتفالية باليوم العالمي للعمل التطوعي ومساعدة الغير ودوره في الفن التشكيلي.

ويصاحب الاحتفالية عروض بصرية فيديوهات خاصة بالعمل الاجتماعى، بمشاركة كل من: الكاتبة سهام الزعيري، الكاتب حسام أبو العلا، الشاعر أحمد إبراهيم جاد، الكاتب أشرف رمضان. الفنان التشكيلي أحمد الجنايني، الفنانة سيمون، والفنان حسين فهمي.

ــ 3 أيام غياب بالمركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة مساء، تعقد بالمركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية شعرية ثقافية، لمناقشة كتاب “3 أيام غياب”، للكاتب أحمد زحام.

هذا ويناقش الكتاب كل من: الكاتب محمد ناصف، والكاتبة رانيا سلامة، والدكتورة آلاء الأطرش، والمبدعة الصغيرة فريدة سمير، ويدير الندوة السيناريست وليد كمال.

ــ حكاية السيدة التي وقعت في الحفرة بمكتبة البلد

وفي الثامنة مساء، تعقد بمكتبة البلد بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة"، للكاتبة الروائية إيناس حليم. ويناقشها الكاتب طارق إمام، ويدير اللقاء الكاتبة رشا سنبل.

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز قنصلية الثقافي، ندوة لتوقيع ومناقشة رواية “عسل السنيورة”، للكاتب شريف سعيد، ويدير المناقشة الإعلامي دكتور محمد عبده بدوي.

وفي السادسة مساء، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة “C”، لمناقشة الكتاب النقدي "النقد الإيكولوجي بين التأصيل التأسيسي والمفاهيمي والطرح التطبيقي. رواية القندس أنموذجًا"، للناقدة المصرية دكتورة وداد محمد نوفل.

يناقش الكتاب الناقد المصري دكتور أبو المعاطي الرمادي، الناقد العراقي دكتور ثائر العذاري، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ــ "طقوس الإشارات والتحولات" بمكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته العشرين، تستقبل خشبة مسرح القاعة الكبري بمركز المؤتمرات بالمكتبة، في الثامنة والنصف، العرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات"، من تأليف الكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس، ومن إخراج محمد عبد المولي .

وفي نفس التوقيت، وعلي خشبة مسرح مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية أيضا، يحيي الفنان أحمد ربيع، حفلا فنيا موسيقيا.

ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ العروض في السادسة مساء، علي خشبة مسرح السامر بعرض “يهودي مالطة”، وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني عرض “أوليفر”، وفي الثامنة مساء، يعرض بالمعهد العالي للفنون المسرحية عرض “ماهوجني”.

وفي العاشرة مساء يحتضن معرض "نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم"، عرض “أحدب نوتردام. وفي نفس التوقيت ــ العاشرة مساء ــ يعرض بمركز إبداع قصر الأمير طاز، عرض “جوه الصندوق”.