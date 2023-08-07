جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى برئاسة حسن حمدي مدير جمرك مطار شرم الشيخ من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طيران sundor اشتبه أحمد مهران مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس أحمد حسام تلاحظ وجود عبوات بها مواد عضوية، قام حسن حمدي مدير جمرك مطار شرم الشيخ بتكليف هاني نادي بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود عدد من الزجاجات الصغيرة الحجم بداخلها زيت الماريجوانا المخدر ومطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة بداخلها كمية من نبات الماريجوانا المخدر.



وقام بالجرد والتحريز أحمد مهران وسيد عبدالنبي بحضور محمد موسي شقران بالأمن الجمركى.



قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على، سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.



يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.