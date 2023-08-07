الزمالك يبدأ فى إجراءات إنهاء سفر كوماندوز بعثة اليد للسعودية

أخطر أحمد مرتضى، عضو إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بإنهاء إجراءات سفر بعثة اليد للسعودية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات كوماندوز يد القلعة البيضاء، للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف أمين الصندوق والقائم بأعمال رئيس النادي وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي، وحمادة عبدالباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي جلسة مع مسئولي اتحاد اليد لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى؛ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وأكد أحمد مرتضى، على دعمه كافة فرق ألعاب الصالات في الفترة الحالية، من أجل المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة.