الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى: هبوط حاد بالدورة الدمورية أدى لوفاة مواطن بقسم دارالسلام

الأمن
الأمن

كشف مصدر أمني ملابسات ما بثته الجماعة الإرهابية عن وفاة مواطن داخل قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة، حيث أوضحت  أن المذكور محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة تعتباراً من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة قضية إتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر") وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى.

 وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات، وقد ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من ثمة إصابات وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص. 

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دارالسلام بالقاهرة.

الجماعة الإرهابية بمديرية أمن القاهرة بقسم شرطة دار السلام توقف عضلة القلب ترويج الشائعات تزييف الحقائق هبوط حاد بالدورة الدموية قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة ا
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