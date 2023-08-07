عروض استعراضية في افتتاح النسخة الرابعة من معرض الكتاب بدمياط (صور)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، فعاليات مهرجان "ثقافتنا فى اجازتنا" ، الذى تقيمه وزارة الثقافة بمدينتى رأس البر و دمياط ، حيث جاء ذلك عقب افتتاحها لمعرض رأس البر الرابع للكتاب ، وذلك بحضور الاعلامى حمدي رزق ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.

وتضمن الاحتفال عرضاً فنياً لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

فيما وقد ثمنت ، محافظ دمياط ، جهود وزارة الثقافة وعملها الدائم نحو إطلاق مبادرات تهدف إلى إتاحة المحتوى الثقافي وجميع ألوان الفنون لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن مهرجان "ثقافتنا فى أجازتنا" الذى تنفذه الوزارة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة يتحقق من خلاله عدد من المحاور أهمها تنشيط السياحة الداخلية وإحياء الفنون الشعبية والتراثية والخروج بالألوان المختلفة من الفنون إلى أماكن التجمعات.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم معرض رأس البر للكتاب فى دورته الرابعة، حيث رافقها خلال الافتتاح الاعلامى حمدى رزق، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب و عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال الافتتاح، تفقدت المحافظ ، أجنحة المعرض الذى يستمر حتى 16 أغسطس الجارى ويضم 30 ناشرًا ما بين دور النشر الخاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، هذا إلى جانب مبادرة " الثقافة والفن للجميع " والتى تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا، فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من اصداراتها المختلفة، هذا إلى جانب ما يقدمه المعرض من أنشطة فنية للأطفال.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على التواصل مع العارضين من مختلف دور النشر واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة ، حيث أشادت بالمضمون الثقافى والمعرفى الذى تقدمة الكتب لقرائها من الكبار والأطفال.

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