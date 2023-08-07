الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين حول طقس الصيف

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أغسطس وفصل الصيف يتميز بالاستقرار في الأحوال الجوية أي لا يوجد به ظواهر جوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت اليوم نسبيًا وخلال الأيام المقبلة نجدها تنخفض من 3 إلى 4 درجات، وتسجل القاهرة بين 34و 35 درجة على نهاية الأسبوع.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبرفضائية "الحدث اليوم" أن ارتفاعات الرطوبة تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ومن الظواهر نشاط الرياح والتي تؤدي لاضطراب في حركة الشواطئ، ونشهد ارتفاعا للأمواج بداية من الأربعاء وحتى السبت وعلى المصيفين الحذر ومراعاة التعليمات تجنبا للحوادث. 

أسباب سقوط الأمطار على بعض المناطق بمصر

وأشار إلى أن الأمطار تكون بسبب الفاصل المداري الموجود في شمال السودان، والذي يرتفع على الحدود الجنوبية المصرية وتمتد بعض السحب لمناطق مثل أبو سمبل وأسوان والوادي الجديد، وقد تؤدي لسقوط الأمطاروتكون مصاحبة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة، لكن ليست بشكل يعيق حركة المواطنين، مؤكدًا أن باقي المحافظات لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار بها.

الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة الأيام المقبلة تنخفض سقوط الأمطار شمال السودان
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