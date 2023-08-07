فضل شاكر يطرح ثاني أعماله الغنائية "قال حب قال"

بعد أن حققت أغنيته التي حملت اسم الألبوم "بغيب بمزاجي" أرقاما قياسية وتصدرها الترند في أغلب الدول العربية، يطرح الفنان فضل شاكر ثاني أعماله الغنائية بعنوان "قال حب قال" وهى الجزء الثاني لأغنية ابقى قابلني التي حصدت 88 مليون مشاهدة.

قال حب قال هي استكمال للنجاح مكتمل الأركان الذي تحقق من خلال أغنية "ابقى قابلني" ليتجدد هذا التعاون الفني في هذه الأغنية التي كتب كلماتها عمرو المصري ولحنها عمرو الشاذلي وقام بتوزيعها عمرو الخضري وهى من الأعمال الرومانسية.

واعتمد فضل شاكر في هذا الألبوم على مبدأ التجديد والتطوير في أعماله الغنائية لتكون حاضرة دائماً في ذاكرة المتلقي وهي باللهجة المصرية وتحت اشراف إياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

جاءت كلمات الأغنية التي طرحت بعنوان "قال حب قال":

الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعاده

انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده

تستحق عن جداره حامل الألقاب بجرحك

ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده

انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده

تستحق عن جداره حامل الألقاب بجرحك

ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده

"قال حب قال" هو عمل فني في اطار رومانسي يتحدث عن الحب والوفاء والخيانة ويحرص الفنان فضل شاكر أن يكون عطاؤه الفني غزير، بهدف إشباع الذائقة الفنية العربية باعمال يتفرد بتقديمها بصوته وإحساسه المرهف وانتقاء النصوص الشعرية الحالمة والأنيقة التي تهز الأعماق والوجدان التي اشتهر من خلالها وحقق شعبية ومكانة عالية عربيا ، وأعطى لهم أجمل روائعه الغنائية خلال مسيرته الفنية.

للاستماع لأغنية "قال حب قال" على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى جميع الإذاعات العربية والخليجية وجميع المنصات والمتاجر الإلكترونية اضغط هنا:

https://youtu.be/UY1mbxlxlQ0