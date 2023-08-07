الجندى: الدعاة يعملون "ليل نهار" والدعوة للعقيدة بدأت مع سيدنا نوح

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدعاة يعملون "ليلاً ونهارًا" ولا يرتاحون في إجازاتهم، مستدلا بقول نوح في القرآن "رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا".

أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الدعاة لا يحصلون على إجازة، شغالين ليل ونهار، لو خرجت أتعشى مع زوجتي وأولادي، الهاتف لا يتوقف، طلب فتاوى، وأسئلة، الداعية لا يأخذ إجازة".

وقرأ الجندي قول الله، "قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا":"ناس عندها عند عقول متحجرة، والآيات تبين لنا أن الدعوة الأولى بعد آدم جاءت مع سيدنا نوح".