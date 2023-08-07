لا يفوتك هذا المساء| رئيس الوزراء يغادر الأردن عائدًا للقاهرة.. وعمر خيرت يحيى حفلا فى العلمين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رئيس الوزراء يغادر الأردن عائدًا للقاهرة بعد ترؤسه أعمال اللجنة العليا المشتركة

غادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له العاصمة الأردنية عمان بعد زيارة رسمية.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، اليوم، أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.



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6 معلومات عن نتائج الكشف على العاملين فى الجهاز الإدارى

أزاحت نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة النقاب عن اتجاه العديد ممَن يعانون من التعاطي إلى طلب العلاج، حيث أظهرت بيانات لجنة الكشف خلال 6 أشهر من 2023 على الآتي:-

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الخميس.. عمر خيرت يحيى حفلًا موسيقيًا بمهرجان العلمين

يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، الخميس المقبل، حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية القديمة التي يحبها جمهوره ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وتعكف إدارة المهرجان حاليًا على عقد ترتيبات خاصة لهذا اليوم الذي يشهد حفلًا غنائيًا للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل استعراضات غنائية وشو ناري وسط تشديدات أمنية مكثفة.

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تطورات اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال توصل قيامها بالاقتحامات الليلية، ويقومون باعتقالات متفرقة للشباب من الضفة الغربية ومن بلدة يعبد وأطلقوا أعيرة مطاطية وغازا مسيلا للدموع.

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