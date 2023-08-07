الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. عمر خيرت يحيى حفلًا موسيقيًا بمهرجان العلمين

عمر خيرت
عمر خيرت

يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، الخميس المقبل، حفلًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية القديمة التي يحبها جمهوره ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وتعكف إدارة المهرجان حاليًا على عقد ترتيبات خاصة لهذا اليوم الذي يشهد حفلًا غنائيًا للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة، حيث من المقرر أن يشهد الحفل استعراضات غنائية وشو ناري وسط تشديدات أمنية مكثفة. 

في السياق، نفدت تذاكر الحفلات بالكامل خلال الأيام الماضية حيث من المنتظر أن يشهد اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويقام حفل المطرب بهاء سلطان والمطربة كارول سماحة الخميس المقبل على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة في مهرجان العلمين الجديدة.

كما يُقام حفل موسيقى للموسيقار العالمي عمر خيرت الخميس المقبل، أيضًا بمسرح العلمين فى التاسعة مساءً، وتُفتح أبواب دخول الجمهور من السادسة مساءً.

حفلات مهرجان العلمين مهرجان العلمين حفل كارول سماحة وبهاء سلطان مهرجان العلمين حفل عمر خيرت استعدادات مكثفة
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