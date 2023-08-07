الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد تطورات اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد

اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال توصل قيامها بالاقتحامات الليلية، ويقومون باعتقالات متفرقة للشباب من الضفة الغربية ومن بلدة يعبد وأطلقوا أعيرة مطاطية وغازا مسيلا للدموع.

وأضافت ولاء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن أمس الأول اغتالت قوات الاحتلال 3 شبان جنوب جنين، مدعية ادعت أنهم سيقومون بعملية قرب الحواجز العسكرية.

وأشارت إلى أن محافظ جنين أطلع وفدا فيتناميا على الأوضاع في المحافظة وما جرى في مخيم جنين من اعتداء سافر من قوات الاحتلال.

واختتمت: "الاقتحامات تجرى في الليل وفي النهار، وهناك هلع عند النساء وكبار السن، الحزن والرعب يسيطران على الأطفال والأهالي عندما يقتحم جيش الاحتلال المنازل". 

القاهرة الإخبارية يعبد الاحتلال بلدة يعبد مخيم جنين
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