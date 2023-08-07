6 معلومات عن نتائج الكشف على العاملين في الجهاز الإداري

أزاحت نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة النقاب عن اتجاه العديد ممَن يعانون من التعاطي إلى طلب العلاج حيث أظهرت بيانات لجنة الكشف خلال 6 أشهر من 2023 على الآتي:-

• الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من 2023.

• انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019.

• تلقي 30 بلاغًا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة

• يعد الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" ثم المورفينات.

• خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 4 سنوات.

• تلقى الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية.