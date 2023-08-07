الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

6 معلومات عن نتائج الكشف على العاملين في الجهاز الإداري

جريدة الدستور

أزاحت نتائج الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة النقاب عن اتجاه العديد ممَن يعانون من التعاطي إلى طلب العلاج حيث أظهرت بيانات لجنة الكشف خلال 6 أشهر من 2023 على الآتي:-

• الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال أول 6 أشهر من 2023.

• انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019.

• تلقي 30 بلاغًا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة

• يعد الحشيش أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" ثم المورفينات.

• خضع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات خلال 4 سنوات.

• تلقى الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية.

ads

الأكثر قراءة

اختيار خالد لطيف قائمًا بأعمال رئيس الزمالك

تفاصيل جديدة فى حادث غرق 3 سيدات شقيقات بمياه النيل بالمعادى

"ربيع": مشروع تطوير مجرى قناة السويس يزيد الأمان الملاحى بنسبة 28%

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

اتحاد الكرة يطبق دورى المحترفين رسميًا الموسم المقبل

"القاهرة الإخبارية": أثينا شهدت 37 حريقا بأنحاء مختلفة أمس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية