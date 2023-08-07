الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز دور الدولة فى الحماية الاجتماعية

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحالف يصل إلى كل مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرًا وفرعًا، وكذلك أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي كيان يتكون من نحو 34 مؤسسة تنموية وخدمية وأهلية، ويعمل فيه أكثر من 18 ألف موظف وعامل ونحو ربع مليون متطوع لمساندة خطط الدولة في التنمية الشاملة والانطلاق نحو المستقبل.

وقال محسن: تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي تستهدف خدمة ملايين المصريين والارتقاء بحياتهم، وتعزيز الجهود تحت مظلة واحدة.

وأكد النائب أحمد محسن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي لاستكمال جهود الدولة في شأن توسيع قاعدة شبكات الحماية الاجتماعية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الحماية الاجتماعية النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ شبكات الحماية الاجتماعية
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