الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيمان محمد: قسم النانو تكنولوجى له مستقبل واعد بكليات العلوم المصرية

الطاقة الشمسية بكلية
الطاقة الشمسية بكلية النانو تكنولوجي في جامعة القاهرة

قالت د. إيمان محمد، مدير الطاقة الشمسية بكلية النانو تكنولوجي في جامعة القاهرة، إن هناك جامعات قامت بإنشاء برنامج النانو تكنولوجي داخل كليات العلوم، وتختلف تسمية هذا البرنامج من جامعة لأخرى.

النانو تكنولوجي 

وأكدت إيمان، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية "DMC”، أن كلية النانو تكنولوجي تستهدف طلاب البكالوريوس، ومختصة بالطلاب الذين يحصلون على درجة الماجستير والدكتوراه، لذا هذا البرنامج متوافر في كلية متخصصة بعد التخرج، أو يمكن للطلاب دراسته من خلال كليات العلوم بمصر.

شروط الالتحاق بالبرنامج

أضافت أن هذا القسم يخضع لمجموعة من الشروط التي تضعها كل جامعة على حدة، ولكن يمكن القول إن طلاب علمي علوم ورياضة مؤهلين للالتحاق بهذا القسم إن أرادوا ذلك.

أشارت إلى أنه على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بكلية النانو تكنولوجي البحث على الإنترنت في أقسام كليات العلوم في مصر من أجل تحديد الجامعات المصرية التي بها هذا البرنامج العلمي.

إيمان محمد النانو تكنولوجي دي ام سي السفيرة عزيزة
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