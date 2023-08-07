الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بسرقة شقة دبلوماسى ليبى سابق فى الدقى

ارشيفية
ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، القبض على أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة دبلوماسي ليبي سابق، والكائنة بمنطقة الدقي في الجيزة.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدقي، يفيد بورود بلاغ من "أنبيه.م.و" سفير ليبي سابق، أفاد فيه تعرض شقته بمنطقة الدقي في الجيزة للسرقة، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكشف المحضر الذي حرره المجني عليه أمام أجهزة أمن الجيزة، عن أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته "الدوبليكس" والمملوكة له والكائنة بشارع مصدق بالدقى بالطابق الحادي عشر والثاني عشر، وفور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كل المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك و"محمود. ف" محام، بالتورط فى الواقعة.

وانتقل فريق من أجهزة أمن الجيزة، إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان، وتم الاستماع لأقوال المجني عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة، وجار استكمال التحريات، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9885 سنة 2023 جنح الدقي وأحيل للنيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض المتهمين سرقة شقة سفير سابق الدقي
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