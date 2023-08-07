القبض على امرأة متهمة بمحاولة اغتيال الرئيس الأوكرانى

أفادت وكالة المخابرات الأوكرانية، اليوم الإثنين، بأنها ألقت القبض على امرأة على صلة بمؤامرة اغتيال مزعومة ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقالت وحدة الأمن الخاصة إن المرأة المعنية "كانت تستعد لضربة جوية روسية في منطقة ميكولايف أثناء زيارة رئيس أوكرانيا".

وأشار بيان صادر عن وحدة الأمن الخاصة إلى زيارة مقررة من قبل الرئيس إلى المنطقة الجنوبية، كانت تخطط المرأة خلالها لتحديد الوقت وقائمة مواقع خط سير الرحلة لرئيس الدولة في المنطقة".

جاء التقرير من مخابرات كييف في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا في الجنوب، والمناطق الحدودية في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الهجمات، وفقًا لمسئولين أوكرانيين.