الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: الإفراج عن 33 من المحبوسين يعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية

رضا صقر
رضا صقر

أشاد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.

ولفت حزب الاتحاد- في بيان اليوم- إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.

وأكد أن مثل تلك القرارات تمثل أيضًا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد العملية السياسية المحبوسين احتياطيا رضا صقر رئيس حزب الاتحاد
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