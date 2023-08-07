حريق شقة سكنية يصيب مسنًا فى المنيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية يسكنها مسن في منطقة المنيل.

وتبين تلقي غرفة النجدة بلاغًا يفيد اشتعال النيران في شقة سكنية وامتداد النيران إلى جدران الشقة، انتقلت سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف محاولة إخماد الحريق، وتمكنت من ذلك وتم تبريده.

وتبين أن العقار يسكنه أحد الأشخاص بمفرده وأصيب بحالة اختناق فور اندلاع الحريق وتم خروجه بمساعدة الأهالي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 6987 لسنة 2023، العرض على النيابة للتحقيق.