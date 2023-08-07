الري: خطة للتوسع في إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال لتنمية الموارد المتاحة، مقابل زيادة الاحتياجات المائية سنويًا، وذلك من خلال إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى.

تحديد نوعية المياه بعدد من المصارف

فى الإطار، عقد اجتماع اليوم برئاسة د.عصام خليفة، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، لمناقسة واستعراض موقف عدد من الدراسات التي يقوم معهد بحوث الصرف بتنفيذها لتحديد نوعية المياه بعدد من المصارف، وذلك ضمن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية في مجال تنمية وإعادة استخدام المياه.

الالتزام بجودة مياه المصارف الزراعية

جانب من الاجتماع

تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بجودة المياه التي يتم رفعها من المصارف الزراعية قبل خلطها مع مياه الترع، إضافة إلى التوسع في إعادة الاستخدام بناءً على أسس علمية وبيانات دقيقة تشمل محطات الخلط والمصارف الزراعية؛ بهدف الاستفادة من كل نقطة مياه وتنمية الموارد في ظل زيادة الاستخدامات لري الأراضي الزراعية ومشروعات التنمية الزراعية.

عقد الاجتماع بحضور المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور محمد رشدي، مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف، والدكتور محسن يسري، مدير المعامل المركزية للرصد البيئي، و الدكتورة نوران البدوي بالمكتب الفني الوزير.