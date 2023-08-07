الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب مستلزمات الشيش الإلكترونية داخل الأحذية

محاولة تهريب
محاولة تهريب

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

 قام وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف كل من فادي نبيل جيد و علاء الدين عمارة مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، قام أحمد علي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من فاطمة محمد عبده والسيد موسي و هدى إبراهيم و الاء صلاح مأمور الجمرك تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٣١ عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية. امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
محاولة تهريب
الإجراءات الجمركية علي الإجراءات الجمركية الخطوط المصرية الالكترونية
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