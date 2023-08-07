المطران عطا الله حنا: نطالب المجتمع الدولي بوقف الحصار على سوريا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا من الجولان العربي السوري المحتل والذين وصلوا في زيارة للمدينة المقدسة استهلوها بلقاء المطران الذي استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم، وموجها تحية الوفاء والاحترام والتقدير لأهلنا في الجولان الحبيب الصامدين المرابطين المدافعين عن هويتهم العربية السورية والرافضين لكافة إجراءات الاحتلال وإجراءاته.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن أهلنا في الجولان هم مدرسة في العروبة والوطنية والصدق والاستقامة ودماثة الخلق وكافة الصفات الحميدة ، وهم عنوان للشهامة والبسالة، وقفوا إلى جانب وطنهم سوريا في كل الاوقات والظروف وخاصة إبان المؤامرة الأخيرة التي تعرضت لها سوريا.

وتابع سوريا ما زالت تعاني من سياسة العقاب الاقتصادي وهناك أزمات اقتصادية خانقة، حيث يعاني اخوتنا السوريون من أوضاع معيشية صعبة، وتصلنا بشكل يومي أخبار مؤلمة من هناك حول معاناة هذا الشعب .

- نطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف الحصار

ونوه المطران عطا الله حنا، لقد حاولوا كسر سوريا عسكريا ومن خلال الأدوات الارهابية التي كان يستعملها الاعداء واليوم يبتزون السوريين اقتصاديا من خلال لقمة عيشهم ولذلك فإننا في الوقت الذي فيه نحيي سوريا وشعبها وقائدها وجيشها، فإننا نطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على وقف هذا الحصار وهي سياسة عقاب جماعي تستهدف السوريين جميعا بهدف إفقارهم وابتزازهم والضغط عليهم.

واستطرد ما تفعله أمريكا والمنظومة الغربية في سوريا، إنما هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وهنا يأتي دور الأشقاء العرب الذين يجب ان يعملوا على كسر هذا الحصار ومساعدة سوريا وبكافة الوسائل والوقوف الى جنب اهلنا واحبائنا السوريين، مؤكدا أن هذه المنظومة الغربية الظالمة التي تنحاز الى الاحتلال وممارساته بحق شعبنا الفلسطيني هي ذاتها التي تعاقب السوريين.

وتابع أقول لأهلنا في سوريا بأن ما تمرون به، لا يمكن أن يبقى وأن يستمر وسوريا التي انتصرت على أعدائها، وسوف تنتصر على هذا الحصار الظالم،وسوف يعود إليها مجدها وبهائها كما كانت دوما ولن تنجح المخططات المعادية .



ورحب المطران بالوفد وقدم لهم تقريرا تفصيليا، عن أحوال مدينة القدس، وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات .