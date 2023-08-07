الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. حريق يلتهم محتويات شقة فى الدقى بسبب ماس كهربائى

حريق شقة
حريق شقة

اندلع حريق في شقة بشارع مصدق في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، دون أي إصابات، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة في عقار بشارع مصدق، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بسبب ماس كهربائي في وحدة التكييف، نتج عنه احتراق الشقة بالكامل، وامتد الحريق إلى شقة بالطابق الخامس نتج عنه احتراق وحدة التكييف والصالة، دون أى إصابات.

جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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