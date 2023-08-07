الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: زيادة التعاون الاقتصادى مع الأردن فى صناعة الأدوية والتجارة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تغلبت على العديد من العقبات من خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بنظيره الأردني على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى عمّان، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تعمق، خاصة في صناعة الأدوية والتجارة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تكاملية وليست تنافسية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس الحكومة الأردنية استجاب لمطلبه بشأن العمالة المصرية في الأردن، وقدّم شكره للملك عبدالله الثاني، مضيفًا أن المقومات الهائلة لمصر والأردن تحتم عليهما التكامل.

التعاون الاقتصادى الحكومة الأردنية الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الاردني المصرية الأردنية المشروعات
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية