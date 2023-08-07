مدبولى: زيادة التعاون الاقتصادى مع الأردن فى صناعة الأدوية والتجارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تغلبت على العديد من العقبات من خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بنظيره الأردني على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى عمّان، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قد تعمق، خاصة في صناعة الأدوية والتجارة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تكاملية وليست تنافسية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس الحكومة الأردنية استجاب لمطلبه بشأن العمالة المصرية في الأردن، وقدّم شكره للملك عبدالله الثاني، مضيفًا أن المقومات الهائلة لمصر والأردن تحتم عليهما التكامل.