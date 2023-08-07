فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل طالب فى الوراق

فحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة الخاصة بمحل سايبر لكشف ملابسات مقتل طالب على يد آخر في الوراق، لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مالك المحل، بالإضافة إلى أقوال أفراد من أسرة القتيل، حيث وجهوا اتهاما لمرتكب الجريمة، بقتل المجني عليه.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

واعترف الطالب المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أنه خلال تواجده بسايبر في الوراق، نشب بينه خلاف وبين المجني عليه، متعلق بفلاشة ألعاب، وتطور الخلاف بينهما لمشاجرة، مما دفعه للحصول على سكين من البوفيه، وطعن المجني عليه بها.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في قتل الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طالب في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أن المتهم طالب، طعن المجني عليه طالب، بسبب خلافات بينهما داخل سايبر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.