مناقشة دراسة عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن بمركز محاكاة قناة السويس

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات الورشة التي نظمتها هيئة قناة السويس، بمركز المحاكاة والتدريب البحري في محافظة الإسماعيلية، ‏بالاشتراك مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وإنشاء قاعدة بيانات.

وتقام الورشة على مدار يومين بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته ال( 35) نوفمبر 2022.

وتقام فعاليات الورشة في حضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما يشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة تضم سفراء و ممثلي وزارات النقل بالدول المشاركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي.

- المجرى الملاحي للقناة هو الأهم في العالم

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة هو الأهم في العالم، والذى زادت أهميتها مع قناة السويس الجديدة التي تحتفل الهيئة بانشائها خلال هذه الأيام.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى رفع معامل الأمان داخل المجرى الملاحي للقناة وذلك من خلال عمليات التطوير المستمر والتي تكمن في زيادة عمق الغاطس بالقناة، وإنشاء الجراجات الخاصة بالسفن، وزيادة عدد القيسونات، بالإضافة إلى توسيع القطاع الجنوبي لقناة السويس.

وتناقش جلسات العمل على مدار اليومين رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.