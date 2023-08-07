تفاصيل معسكر الأهلى فى النمسا استعدادًا للموسم الجديد.. وخالد بيبو يتسلم 4 ملفات من عبدالحفيظ

بدأ مسئولو الأهلي في إجراءات استخراج التأشيرات الخاصة للاعبي الفريق استعدادا للسفر إلى المعسكر الأوروبي المقرر له أواخر الشهر الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة وافقت على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على إقامة المعسكر في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الأجندة الدولية.

وأضاف المصدر أن الفريق سيعود للتجمع يوم 23 من أغسطس الجاري لإجراء القياسات والفحوصات الطبية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع عقب مباراة المصري في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو، مدير الكرة، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ بعدما تسلم مهام منصبه من أجل الاطلاع على الملفات العالقة مثل معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد، وتمديد عقود اللاعبين الذين توصل معهم سيد عبدالحفيظ لاتفاقات نهائية مثل محمد هانى ومحمد مجدى أفشة والمفاوضات الجارية مع محمد شريف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن خالد بيبو تسلم كل الأمور المالية الخاصة بقطاع الكرة وموقف مستحقات اللاعبين وعقودهم والقائمة التى سيتم تسجيلها فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم للمشاركة فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وبطولة الدورى الإفريقى بنسختها الجديدة.

وتابع المصدر أن عبدالحفيظ تواجد فى مقر استاد مختار التتش وجمع متعلقاته قبل أن يجتمع مع خالد بيبو ويسلمه كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد أنهي مبارياته أمام المصري في دور الثمانية لكأس مصر التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، على راحة سلبية لمدة 18 يوما وسافر إلى مسقط رأسه قبل العودة إلى القاهرة يوم 23 أغسطس الجاري.