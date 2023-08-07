التحفظ على 50 ألف قطعة حلوى فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 50 ألف قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع لتصنيع الحلويات دون ترخيص، لتدوينه بيانات غير حقيقية بغرض الغش التجارى بوضع عنوان مخالف للحقيقة، مما تشكل خطراً على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى ببرج العرب، لتدوينه بيانات غير حقيقية بغرض الغش التجارى بوضع عنوان مخالف للحقيقة مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي على 100 كرتونة، داخل كل كرتونة 10 أكياس، وداخل كل كيس 50 قطعة، بإجمالي كمية 50000 قطعة حلوى أطفال "مصاصة"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.