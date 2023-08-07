أوسوريو يضع قائمة ممنوعات للاعبي الزمالك.. ويتوعد المخالفين بالعقوبات

‏وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة قدم نادي الزمالك قائمة ممنوعات للاعبين خلال فترة الراحة السلبية من التدريبات والحصول على الإجازة السنوية والتي تستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري وهو موعد تجمع اللاعبين والعودة لفترة الإعداد للموسم الجديد.

‏كما وجه أوسوريو بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال فترة الراحة السلبية في الإجازة السنوية الطويلة.

‏وشملت قائمة الممنوعات لكل اللاعبين، عدم الإفراط في المأكولات التي تزيد وزن اللاعبين في مقدمتها السكريات والحلويات والنشويات وأهمها الأرز والمكرونة والبطاطس المحمرة والوجبات الجاهزة.

وطلب أوسوريو من اللاعبين عدم الإفراط في هذه المأكولات من أجل الحفاظ على وزنهم وحذرهم من زيادة الوزن خلال فترة الراحة السلبية.

وحذر اللاعبين أيضا من السهر والاختلاط في الأماكن والحفلات العامة التي تجعل اللاعبين يدخلون في صراعات ومناقشات مع الجماهير على السوشيال ميديا مما يجعل اللاعب يفقد تركيزه في الملعب.

‏كما وجه أوسوريو بعض التعليمات الفنية للاعبين من أجل تنفيذ برنامج تدريبي يومي خفيف يعتمد على الحركة الخفيفة من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية وعدم فقدان الفورمة البدنية العالية حتى لا يجد اللعب مشقة في استعادة فورمته العالية مع بداية الموسم الجديد.

‏وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه وضع قائمة بالعقوبات لبعض اللاعبين في حالة زيادة الوزن بطريقة مبالغ فيها وعقوبات في حالة السهر العامة بطريقة تسيء إلى اسم اللاعب واسم نادي الزمالك أيضا.

‏وأكد عبد الواحد السيد أنه لديه ثقة كبيرة في نجوم فريق الزمالك باعتبارهم لاعبين محترفين ولديهم القدرة على استغلال الإجازة السنوية في العلاقات الاسرية وتفريغ الضغط التدريبي بطريقة جيدة قبل بداية الموسم الجديد.