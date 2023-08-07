رئيس جامعة حلوان يفتتح المهرجان الكشفى لجوالة كليات الجامعة

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية، وهو ما جعلني أهتم بالالتحاق به عندما كنت طالباً وأنا أحد أبناءه، مضيفاً أن هذا النشاط يساعد على تعليم الطلاب العيش في أي طبيعة واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنياً التوفيق للطلاب في المهرجان.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة للمهرجان الكشفي ٤٣ والإرشادي ٣٠ لجوالة كليات الجامعة، وذلك بمرافقة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وجاء المهرجان بمشاركة حوالي ١٤٠ طالب وطالبة، وبمشاركة كليات ( التجارة وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا والتعليم، والآداب، الخدمة الإجتماعية ، التربية الرياضية بنين بالهرم، العلوم)، وقيادات المهرجان من كليات ( الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، الآداب ، التربية الرياضية بنين)، بجانب سواعد المهرجان والتي تتكون من الكليات المشاركة بجانب كليات ( التربية الرياضية بنات، العلوم ، الحقوق)، وتضمنت فعاليات المهرجان مراسم رفع الأعلام ، وجولة على مخيمات الكليات.

يذكر أن المهرجان تضمن عدد من الأنشطة وهي ( الدين للحياة، الفنون، المهارات الكشفية، المهارات الإرشادية، القيم والاتجاهات الكشفية، القيم والإتجاهات الإرشادية ، العلمي، الثقافي، الكرنفال، الصحة والرياضة).

ويأتي المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة.

وقد حضر المهرجان الدكتور زغلول حسنين عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، والدكتور جمال عبد الرازق عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة، والطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.