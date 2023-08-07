الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم  الإثنين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة عمان، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لدى وصوله لعقد اجتماعات اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وأجريت لرئيس الوزراء مراسم الاستقبال الرسمية بمقر رئاسة الوزراء الأردنية حيث عزف السلام الوطني لكل من مصر والأردن ، فيما اصطف حرس الشرف بمقر المجلس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد وصل مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار عَمان المدني "ماركا " ، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورؤساء المكاتب الفنية لسفارة مصر بعمان، وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع عدد من الوثائق، وإجراء لقاءات بين مسئولي الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والنقل كامل الوزير، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والعمل حسن شحاتة.

البترول والثروة المعدنية الاستقبال الرسمي الأردنية المشتركة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط الدكتورة هالة السعيد
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