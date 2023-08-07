الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: إقبال كبير على حجز وحدات "نزهة الأندلس" بالقاهرة الجديدة

وحدات
وحدات

ذكر حساب التمويل الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمشروع نزهة الأندلس "مرحلة ثانية" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تم طرحه رسميا أمس بنظام أسبقية الحجز "online" من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط "www.hdb–reservation.com".

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان - رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11,59 مساءَ، حيث يتم تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز خلال تلك الفترة، على أن يتم الحجز الإلكتروني للوحدات بدءا من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023 حتى الساعة 11.59 منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 28 /8 /2023.

وفي سياق متصل، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالاً كبيراً من المواطنين، وفقاً لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.

القاهرة الجديد القاهرة الجديدة إستراتيجية الدولة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق
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