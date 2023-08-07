تعرف على إيرادات فيلم "مطرح مطروح" لمحمود حميدة

تستمر إيرادات فيلم "مطرح مطروح" في الانخفاض، وذلك في صراعه مع عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة بالموسم الجاري.

وحقق الفيلم إيرادات ليلة أمس الأحد وصلت إلى 29 ألف جنيه و880 جنيها فقط، ليحل أخيرًا في منافسته أمام 6 أعمال سينمائية أخرى.

ويشارك خلال الفيلم النجم العالمي سكوت أدكنز، وهي ثاني مرة يشارك فيها في فيلم مصري بعد فيلم حرب كرموز مع أمير كرارة عام 2018.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب المصادفة في تعرض موظف وعائلته للخطر أثناء قضاء إجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب حرب ما، وسرعان ما يتعرضون لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.

فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.