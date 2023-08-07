مع بدء تعاملات التجار والمقاولين حرص عمال مواد البناء بشكل يومي على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 عبر جوجل، حيث تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، خلال تعاملات اليوم في داخل أرض المصنع، ويقترب حديد عز من مبلغ الـ40 ألف، ليسجل نحو قيمة 35500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت المسلح حوالي 1730 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

وتوفر «الدستور» لمتابعيها التعرف على كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، وذلك من ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها بمختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

أسعار الحديد اليوم الاإنين

سجل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين إلى 35500 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 33700 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي بلغ 35000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العتال اليوم 34500 جنيه.

-جاء سعر طن حديد عطية اليوم 34500 جنيه.

بينما بلغ سعر حديد سرحان اليوم 33500 جنيه.

جاء سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 33500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى 33500 جنيه.

وجاء سعر حديد المعادي 32500 جنيه للطن الواحد.

وسجل سعر طن حديد العشري اليوم 32000 جنيه.

سعر سعر حديد بيانكو 32300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل 33400 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم الإثنين