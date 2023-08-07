أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023
مع بدء تعاملات التجار والمقاولين حرص عمال مواد البناء بشكل يومي على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 عبر جوجل، حيث تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، خلال تعاملات اليوم في داخل أرض المصنع، ويقترب حديد عز من مبلغ الـ40 ألف، ليسجل نحو قيمة 35500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت المسلح حوالي 1730 جنيهًا.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023
وتوفر «الدستور» لمتابعيها التعرف على كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، وذلك من ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها بمختلف المجالات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين
أسعار الحديد اليوم الاإنين
- سجل سعر طن حديد عز اليوم الاثنين إلى 35500 جنيه.
- وبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 33700 جنيه.
- سجل سعر حديد بشاي بلغ 35000 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد العتال اليوم 34500 جنيه.
- -جاء سعر طن حديد عطية اليوم 34500 جنيه.
- بينما بلغ سعر حديد سرحان اليوم 33500 جنيه.
- جاء سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 33500 جنيه للطن.
- وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى 33500 جنيه.
- وجاء سعر حديد المعادي 32500 جنيه للطن الواحد.
- وسجل سعر طن حديد العشري اليوم 32000 جنيه.
- سعر سعر حديد بيانكو 32300 جنيه للطن.
- بلغ سعر حديد مصر ستيل 33400 جنيه للطن.
سعر الأسمنت اليوم الإثنين
- سجل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الاثنين نحو 1730 جنيهًا.
- أما بلغ طن أسمنت النصر اليوم الاثنين سعرًا 1700 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الاثنين إلى 1680 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت المخصوص اليوم الاثنين يسجل 1700 جنيه.
- وعن سعر طن أسمنت حلوان اليوم الاثنين سجل نحو 1700 جنيه.
- جاء سعر طن أسمنت أسيوط اليوم بـ 1620 جنيهًا.
- بينما بلغ سعر طن الاسمنت المعلم اليوم نحو 1670 جنيهًا.
- - جاء سعر طن الأسمنت العسكري اليوم الاثنين نحو 1700 جنيه.
- سجل اليوم سعر أسمنت لافارج المقاوم «قاهر البحار» 1770 جنيهًا.
- بينما بلغ اليوم طن أسمنت المقاوم مسلح 1750 جنيهًا.
- طن أسمنت السويدى المقاوم اليوم وصل إلى 1850 جنيه.
- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم إلى 1750 جنيهًا.
- وصل سعر الأسمنت الأبيض العادة إلى 3600 جنيه للطن.
- بلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3500 جنيه.
- ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم الإثنين إلى 3550 جنيهًا.
- وجاء سعر الأسمنت الأبيض سوبر رويال نحو 3500 جنيه.