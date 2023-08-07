الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها "حماية حقوق الأسرة" بمكتبة الإسكندرية.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

بين عروض الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، والدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، يحتشد اليوم الإثنين السابع من أغسطس 2023 بالعديد من الأمسيات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي الحادية عشرة صباحًا، وضمن فعاليات برنامج "أجازة سعيدة"، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، للأطفال بمناسبة الأجازة الصيفية، تعرض بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، مجموعة من الأفلام منها: " آنترنت آمن " (مصر) ، " من سيفوز بالكأس" (مصر– السعودية) ، " البحث فى القمامة " (أيرلندا)، "فازيليزا الكسلانه " (روسيا)، " سنة أولى صيام" (مصر) ، " الخروف النحيف" ، " الغراب الأبيض" (كرواتيا) وفيلم " تيتا" (مصر).

يعقب عروض الأفلام ورشة فنية للحلي إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية إشراف سها علما.

ــ حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني

وفي الثانية ظهرًا، تستقبل قاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوح بعنوان "حماية حقوق الأسرة من المنظور الواقعي والقانوني"، ويشارك في اللقاء كل من: دكتور محمود شعبان محامي بالنقض والدستورية العليا، والباحثة آية محمود شعبان محامية متخصصة في قضايا الأسرة، والدكتور وليد حبيب استشاري الصحة النفسية.

وفي التاسعة مساء، يستقبل المسرح المكشوف، ثاني حفلات الفنان الموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، ويستمر حتي يوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023.

ــ "شجر النبي.. جدارية المداح" بالمركز الدولي للكتاب

وفي السادسة مساء، تعقد بالمركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، أمسية شعرية ثقافية، لمناقشة ديوان "شجر النبي .. جدارية المداح"، والصادر عن الهيذة المصرية العامة للكتاب، للشاعر سعيد شحاتة. 

يناقش الديوان ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: محمد علي عزب ــ السعيد المصري ــ والشاعرة مروة الشريف، ويدير الأمسية الشاعر مدحت العيسوي.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، ورشة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك تحت عنوان "المجموعات النجمية"، حيث يتعرف الأطفال على أبرز ملامح علم الفلك بشكل علمي مبسط.

ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

تبدأ العروض في السادسة مساء، على خشبة مسرح قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، والعرض المسرحي "المشهد الأخير"، وفي الثامنة مساء، وبقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة أيضًا، عرض "مارا صاد".

وفي العاشرة مساء يحتضن معرض "نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم"، عرض "أحدب نوتردام"، وفي الثامنة مساء، يعرض بالمعهد العالي للفنون المسرحية عرض "ماهوجني".

حماية حقوق الأسرة بمكتبة الإسكندرية برنامج أجازة سعيدة المركز الدولى للكتاب الشاعر سعيد شحاتة المهرجان القومي للمسرح المصري
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