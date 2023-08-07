حقيقة إيقاف فتيات للسيارات وسرقتها بالإكراه فى طريق الساحل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بوجود بعض الشباب والفتيات بطريق الساحل الشمالي (الطريق الساحلي الدولي) بناحية قرية فخر البحار حتى قرية سيدي كرير بالإسكندرية، يقوموا بإستيقاف السيارات بغرض السرقة بالإكراه.



بالفحص تبين عدم صحة إدعاء صاحب الحساب، وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بالسيارة ملكه على الطريق المشار إليه، تلاحظ له تواجد بعض الشباب والفتيات على جانبى الطريق فاعتقد قيامهم بإستيقاف السيارات للسرقة ، فقام بنشر الخبر المُشار إليه بقصد توعية المواطنين، ونفى تعرضه لثمة وقائع سرقة بالطريق المُشار إليه.



وتم استهداف المنطقة "محل الشكوى" والمناطق المجاورة بعدة حملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط ع (25) قضية بإجمالى (25) متهما وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 1250 قرص مخدر - 16 قطعة سلاح أبيض)، كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين تخصص نشاطهم فى إرتكاب جرائم (السرقات المتنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.