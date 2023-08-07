بابا الفاتيكان يعلن إقامة يوم الشباب العالمى المقبل فى كوريا الجنوبية

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، أن يوم الشباب العالمى المقبل سيقام في سول عاصمة كوريا الجنوبية عام 2027.

وقال البابا - بحسب موقع "فاتيكان نيوز" الإخباري - "سيُقام اليوم العالمي للشباب في آسيا، وسيكون في كوريا الجنوبية في سول عام 2027 .. سينتقل اليوم العالمي للشباب من الحدود الغربية لأوروبا إلى الشرق الأقصى، وإنها علامة جميلة على شمولية الكنيسة وعلى حلم الوحدة" .



وجاء إعلان البابا فرانسيس عن مكان وموعد يوم الشباب المقبل خلال اختتامه فعاليات يوم الشباب العالمي المقام حاليا في لشبونة عاصمة البرتغال، وحضر فعاليات الختام قرابة مليون ونصف شخص.



وتعد تلك هي المرة الأولى التي يعود فيها المهرجان مرة أخرى إلى قارة آسيا منذ عام 1995 عندما أقيم بحضور كثيف في مانيلا عاصمة الفلبين.