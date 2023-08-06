الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاسمى: خيرت الشاطر طلب منى إيجاد وسيط لإبلاغ مبارك بموافقة الإخوان على دعم ابنه بالانتخابات

خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان لا يتعلمون من دروس الماضي، ولا يحبون الشعب المصري، ولا يتمنون الرخاء لهذا البلد على مدار تاريخهم.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خيرت الشاطر ومرشد الإخوان حاليا محمد بديع طلبا منه أمام المحامي مختار نوح أثناء وجودهما بالسجن في بداية الألفينيات أن يجد وسيطا مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من أجل إبلاغه بأن الجماعة مستعدة لدعم جمال مبارك في الانتخابات، ولكن بشرط أن تستفيد.

وتابع: "ناقشتهم وقلت احنا هنفترض اننا وصلنا لمبارك، أول سؤال سيتبادر للعقول كيف تتحولوا من معارضة مبارك إلى مواليد لجمال مبارك، وردوا عليا وقتها وقالوا هذه هي السياسة، وأن تستفيد جماعة الإخوان".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

صبرة القاسمي الإخوان محمد الباز الشاهد
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