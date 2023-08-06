الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اختتام محادثات جدة بالاتفاق على مواصلة التشاور الدولي لبناء أرضية تمهد الطريق للسلام بأوكرانيا

اجتماع مستشاري الأمن
اجتماع مستشاري الأمن الوطني بشأن أوكرنيا في جدة

اختتمت أعمال اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية المنعقد في مدينة جدة بشأن الأزمة الأوكرانية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية (واس) مساء الأحد.

وبحسب (واس)، فقد اتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.

كما عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.

وانطلق اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي 40 دولة ومنظمات دولية في جدة في مسعى جديد للمملكة لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين موسكو وكييف عبر حل سياسي. 

وفي بيان نشرته (واس)، تتطلع الحكومة السعودية إلى أن يسهم الاجتماع في "تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الآراء على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية".

وتسعى الرياض التي تلعب دوراً دبلوماسياً بارزاً في المنطقة إلى تجنيب العالم "مزيداً من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية"، بحسب البيان.

والدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية هي: جمهورية الأرجنتين، أستراليا، مملكة البحرين، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية بلغاريا، كندا، جمهورية تشيلي، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية التشيك، مملكة الدنمارك، جمهورية مصر العربية، جمهورية إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، جمهورية فنلندا، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإيطالية، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، جمهورية لاتفيا، جمهورية ليتوانيا، هولندا، مملكة النرويج، جمهورية بولندا، دولة قطر، جمهورية كوريا، جمهورية رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية جنوب أفريقيا، مملكة إسبانيا، مملكة السويد، جمهورية تركيا، أوكرانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

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