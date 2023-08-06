"الأرصاد" تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا فيها ووصلت اليوم إلى 42 درجة، مؤكدة أنها ارتفاعات مؤقتة وبداية من الغد تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة متوقع أن تصل إلى 36 درجة ومع يوم الثلاثاء ستصل إلى 32 درجة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة بالإسكندرية كانت قد وصلت إلى 38 درجة، وستنخفض إلى 32 درجة، كما أن شمال الصعيد ستصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة.

وأكدت أن انكسار درجات الحرارة مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أننا سنشهد أمطارًا على مدار 3 أيام على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبوسمبل، والتي تشهد أمطارًا رعدية منذ 3 أيام مصاحبة للرمال.

ارتفاع الأمواج بداية من يوم الثلاثاء

وعن ارتفاع الأمواج قالت إنه بداية من يوم الثلاثاء يبدأ ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار أو أكثر ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل،محذرة المصطافين من نزول البحر بهذه الأيام.