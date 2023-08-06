الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالغنى هندى: شائعة الوفاة أثرت على الدكتور أحمد عمر هاشم

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تفاصيل الحالية الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الدكتور أحمد عمر هاشم، بخير، ولا يعرف سبب الشائعات عن وفاته.

وأردف: "هو بصحة وعافية، تركته يصلي ويقرأ في أحد الكتب التي ألفها، وهو في تمام تركيزه، وسيخضع لعملية بسيطة ليس فيها خطورة".

وأوضح أن هذه المرة العاشرة التي تخرج شائعات بوفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، وبعضها صدر وهو في تمام عافيته، لكن عندما تنتشر شائعة الوفاة تؤثر على حالته وهو يجري فحوصات للخضوع للعملية، وتؤثر على محبيه، منوهًا أن الدكتور أحمد عمر، تساءل من مصلحة من نشر شائعات كاذبة عن وفاته، فعندما يأتي الموت لن ينكره أحد.

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