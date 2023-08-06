الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز يعرض شكاوى المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم: "عاوزين العدل"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، شكاوى المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم بسبب بعض الشروط الجديدة في المسابقة، معلقًا: "عاوزين نلم الناس حوالين البلد مش نفرقهم".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك شروطًا تم وضعها لمسابقة الـ30 ألف معلم، وتم عمل اختبارات للمتقدمين، وخلال المسابقة تم وضع شروط من بينها استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.

وتابع: "الناس اللى راحت قدمت مكنش في الشروط موضوع الوزن، وكل اللي اترفضوا بسبب الوزن قالوا إنه لم يكن لديهم أي مانع لو تم وضع هذا الشرط من البداية، وأنهم كانوا على استعداد لتخفيض وزنهم من أجل المشاركة".

وتساءل: "لو واحدة حامل إحساسها إيه أن حملها وكأنه حاجة غلط، وأن بسبب الحمل خرجت من المسابقة؟.. أنا شايف أن الناس دي ظلمت، ولازم يكون فيه عدل، والرئيس والقائمون على الأمر لا يرضون بالظلم ولازم حل".

محمد الباز اخر النهار النهار مسابقة 30 ألف معلم
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