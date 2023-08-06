الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على معلول: أتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات فى الموسم الجديد

علي معلول
علي معلول

أبدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الشديدة بما حققه المارد الأحمر من إنجازات وألقاب في الموسم المنقضي.

وأنهى الأهلي موسم 2022-2023 بالحصول على 5 بطولات والمركز الرابع في كأس العالم للأندية.

ونشر علي معلول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بدأنا الموسم بكثير من الطموحات وتمكننا من تحقيق جميع البطولات التي نافسنا عليها".

وأضاف: "الجميع كانوا على قدر المسئولية وبذلوا أقصى ما لديهم من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي".

وأتم علي معلول: موسم لا يُنسى للنادي وجماهيره وأتمنى أن نتمكن من تحقيق تلك الإنجازات مجددًا في الموسم الجديد.

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