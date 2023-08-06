خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطوة مفاجئة حول التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته، بينما يرفضها تيار اليسار، الذي خرج بمظاهرات ضخمة خلال السبعة أشهر الماضية.

وقال نتنياهو، خلال حواره مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "القانون المقبل الذي سيتم طرحه في إطار التعديلات القانونية سيكون على الأرجح هو (تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة)، وأعتقد بعد إقراره أنه لا داعي لمواصلة تعزيز قوانين إضافية حول هذا الأمر".

وأوضح نتنياهو أنه سيحاول التوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن لجنة اختيار القضاة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إتمام الأمر، سيتوجه إلى وجود ما وصفه بـ"اتفاق عام"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

هل يتراجع نتنياهو؟

وتقول تقديرات في إسرائيل إن نتنياهو أعلن بعض التنازل عن أجزاء أخرى من التعديلات لكنه أعلن في الوقت ذاته عن تعزيز جوهر التعديلات القضائية، أي التغيير في لجنة اختيار القضاة، ومن ثم فهو لا يتنازل كثيرًا.

خلال الأشهر الماضية، جرت محادثات بين ممثلو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، لكن الطرفين لم يتوصلوا إلى اتفاق حول بند لجنة اختيار القضاة ضمن التعديلات القضائية.

ردود الفعل في إسرائيل

علق حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية، على موقف نتنياهو، قائلا: "ننصح نتنياهو بعدم الكذب باللغة الإنجليزية أو العبرية، هو ليس لديه دعم واسع ولا حتى في حزبه الليكود.. رئيس الوزراء يظهر حالة أخرى من الضعب والكذب (بالإنجليزية)".

نتنياهو خلال حواره مع بلومبرج

في السياق ذاته، أضافت إفرات رايتن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل: "لجنة اختيار القضاة تخريب ملموس وحقيقي لأسس ومبادئ الدولة اليهودية والديمقراطية.. سنواصل النضال بكل قوتنا".

وكذلك، قالت "قوة كابلان" الإسرائيلية الرافضة للتعديلات القضائية: "مثل هذا التشريع سيؤدي إلى التدمير الكامل لإسرائيل.. سنكون على أهبة الاستعداد وسنوقف أي محاولة لتغيير اللجنة، وندعو لابيد وبيني جانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي) للإعلان هذا المساء أنهما لن يكون لهما أي اتصالات مع نتنياهو المتمرد على سلطة القانون".

توضيح من "حزب نتنياهو"

في محاولة لتهدئة ردود الفعل الحادة ضد تصريحات نتنياهو مع الوكالة الأمريكية، أصدر الليكود بيانًا لإيضاح ما قاله بنيامين "رئيس الحزب والحكومة".

وقال حزب الليكود الإسرائيلي، في بيانه، : "في مقابلة مع بلومبرج، أكد رئيس الحكومة نتنياهو أنه سيبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى اتفاق مع المعارضة بشأن لجنة اختيار القضاة.. وأضاف أنه (سيمنح بضعة أشهر إضافية) للوصول إلى اتفاق واسع".