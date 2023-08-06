الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطوة مفاجئة حول التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته، بينما يرفضها تيار اليسار، الذي خرج بمظاهرات ضخمة خلال السبعة أشهر الماضية.

وقال نتنياهو، خلال حواره مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية: "القانون المقبل الذي سيتم طرحه في إطار التعديلات القانونية سيكون على الأرجح هو (تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة)، وأعتقد بعد إقراره أنه لا داعي لمواصلة تعزيز قوانين إضافية حول هذا الأمر".

وأوضح نتنياهو أنه سيحاول التوصل إلى حل وسط مع المعارضة بشأن لجنة اختيار القضاة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم إتمام الأمر، سيتوجه إلى وجود ما وصفه بـ"اتفاق عام"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

هل يتراجع نتنياهو؟

وتقول تقديرات في إسرائيل إن نتنياهو أعلن بعض التنازل عن أجزاء أخرى من التعديلات لكنه أعلن في الوقت ذاته عن تعزيز جوهر التعديلات القضائية، أي التغيير في لجنة اختيار القضاة، ومن ثم فهو لا يتنازل كثيرًا.

خلال الأشهر الماضية، جرت محادثات بين ممثلو الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة في منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، لكن الطرفين لم يتوصلوا إلى اتفاق حول بند لجنة اختيار القضاة ضمن التعديلات القضائية.

ردود الفعل في إسرائيل

علق حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية، على موقف نتنياهو، قائلا: "ننصح نتنياهو بعدم الكذب باللغة الإنجليزية أو العبرية، هو ليس لديه دعم واسع ولا حتى في حزبه الليكود.. رئيس الوزراء يظهر حالة أخرى من الضعب والكذب (بالإنجليزية)".

نتنياهو خلال حواره مع بلومبرج

في السياق ذاته، أضافت إفرات رايتن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل: "لجنة اختيار القضاة تخريب ملموس وحقيقي لأسس ومبادئ الدولة اليهودية والديمقراطية.. سنواصل النضال بكل قوتنا".

وكذلك، قالت "قوة كابلان" الإسرائيلية الرافضة للتعديلات القضائية: "مثل هذا التشريع سيؤدي إلى التدمير الكامل لإسرائيل.. سنكون على أهبة الاستعداد وسنوقف أي محاولة لتغيير اللجنة، وندعو لابيد وبيني جانتس (زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي) للإعلان هذا المساء أنهما لن يكون لهما أي اتصالات مع نتنياهو المتمرد على سلطة القانون".

توضيح من "حزب نتنياهو"

في محاولة لتهدئة ردود الفعل الحادة ضد تصريحات نتنياهو مع الوكالة الأمريكية، أصدر الليكود بيانًا لإيضاح ما قاله بنيامين "رئيس الحزب والحكومة".

وقال حزب الليكود الإسرائيلي، في بيانه، : "في مقابلة مع بلومبرج، أكد رئيس الحكومة نتنياهو أنه سيبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى اتفاق مع المعارضة بشأن لجنة اختيار القضاة.. وأضاف أنه (سيمنح بضعة أشهر إضافية) للوصول إلى اتفاق واسع".

نتنياهو التعديلات القضائية الاصلاحات القضائية رئيس الوزراء الاسرائيلي بلومبرج لجنة اختيار القضاة لابيد المعارضة الإسرائيلية
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر أمنى ينفى حدوث اشتباكات بين الشرطة ومواطنين فى إحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية