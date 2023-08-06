هل لـ"فاجنر الروسية" علاقة بانقلاب النيجر.. القاهرة الإخبارية تكشف الحقيقة

تحدث الدكتور رضوان قاسم، الباحث في الشؤون الدولية، عن آخر مستجدات الأوضاع السياسية في النيجر، مؤكدا أن العالم يعيش حالة من التخبط، وخاصة فرنسا.

وقال خلال مداخلة من برلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فرنسا تعلم أنها لن تستطيع البقاء في النيجر في ظل قطع علاقات الأخيرة معها، إذ من تسلموا الحكم في النيجر قرروا قطع كافة العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية مع فرنسا".

وتابع رضوان: "وجود القوات الفرنسية هناك تعني أنها قوات احتلال، ولهذا كان عليه الانسحاب، والذي يعد صفعة كبيرة لفرنسا وكافة دول اووربا التي أرادت أن تقول أن النيجر لاتستطيع مقاومة الانقلاب المدعوم من روسيا".

وعن علاقة قوات فاجنر الروسية بانقلاب النيجر، أوضح أن هناك تخبطا كبيرا في تلك المسألة إذ قالوا إن الانقلاب مدعوم من قوات فاجنر الروسية، ثم نفوا هذا الكلام، وهذا يدلل على مدى ودرجة التخبط في الشارع السياسي الأوروبي، مرددا: "أرادوا أن يعلقوا فشلهم على شماعة فاجنر الروسية".