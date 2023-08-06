"القومى للمرأة" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول "التثقيف المالى"

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج تدريبي حول "التثقيف المالي"، بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدف فريق عمل مجموعات الإدخار والإقراض بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي.

وأكدت أنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية لفريق عمل المشروع حيث تسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من نقل خبراتهم بدقة إلي سيدات قري المحافظات المستهدفة، مما يسهم في نشر التوعيه المالية بطريقة صحيحة إلى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.

كما أفادت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مجال للتثقيف والشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا تأتى كخطوة مهمة ومكملة لشراكة البرنامج مع المجلس في مجال التمكين الاجتماعي من خلال تداخلات وأنشطة البرنامج.

وقد تضمن البرنامج التثقيف العديد من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعية المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الإدخار والموازنة، والتعرف علي أدوات التخطيط المالي، علاوة على توضيح مفهوم التأمين وأنواعه، ودوره في الحد من المخاطر، وطرق الدفع وتحويل الأموال، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها، كما شمل التدريب أيضا محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال لفريق العمل.