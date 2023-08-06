إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم "العميل صفر" لـ أكرم حسنى

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر" بطولة نجم الكوميديا أكرم حسني، الإعلان الرسمي للفيلم والمنتظر طرحه بدور العرض ابتداءً من يوم 16 أغسطس الجاري.

وشهد الإعلان الدعائي للفيلم مطاردات في البر والبحر، وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه، وفي سبيل ذلك يقع في مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر، ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه.



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فيلم "العميل صفر" تدور أحداثه حول صفر عبداللطيف شداد الهمم هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة. مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أى تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.



جرعة كوميدية مكثفة تظهر في الإعلان الدعائي لفيلم "العميل صفر" ما بين كوميديا الموقف وكوميديا الإفيه وكوميديا الشخصية. شخصيات مشوقة وحبكة مثيرة تدور أحداثها في مواقع مختلفة، والمزيد من المفارقات والمواقف الكوميدية يعد بها الإعلان الدعائي للفيلم.



فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، سيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.