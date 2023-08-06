الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: لهذه الأسباب ترامب سينجح فى إنهاء الحرب الأوكرانية إذا فاز

ترامب
ترامب

قال الدكتور توفيق حميد محلل سياسي، إن الحروب في التاريخ البشري تستمر، في حال كان الطرفان متساويين في القوة، أو مقتربين في القوة، وفي حال الصراع الروسي الأوكراني روسيا متفوقة في القوة، لكن أوكرانيا تواصل القتال بدعم من أمريكا.

كيف ينجح ترامب في إنهاء الحرب الأوكرانية؟

وأشار خلال مداخلته ببرنامج "مطروح للنقاش" تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشكلة كبيرة لدرجة أن وكالة فيتش قررت تقلل درجة الائتمان لأمريكا، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة في طباعة النقود والاقتراض بدرجة جنونية، والمواطن الأمريكي يشعر بالمعاناة من التضخم والظروف الطاحنة، ثم يجد أموالًا طائلة توجه لأوكرانيا، وكل هذا أدى لدعم شعبي كبير لدونالد ترامب في مسألة منع أي دعم لأوكرانيا.

 

وأردف: "وعد ترامب بإنهاء الحرب إذا فاز بالرئاسة سيتحقق بسرعة شديدة، لأنه لو توقف دعم أمريكا لأوكرانيا، لن يكون أمام رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مجالًا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات السلام".

 

وختم: "في هذا الصراع الإنفاق هو المتحكم، وزيلينسكي قدم له دعم غير محدود من أمريكا وأوروبا، لو علم أن الدعم سيتوقف سيضطر للجوء للسلام، وتنتهي الحرب".

الحرب الأوكرانية الصراع الروسي ترامب زيلينسكي الحرب في أوكرانيا
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