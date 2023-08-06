"صحة الدقهلية": توجيه إنذارات لـ 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات

أعلن د.شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهليه أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات؛ بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 128 منشأة تشمل 38 عيادة غير مرخصة و31 مستشفى وعيادة تخصصية و28 مركزاً طبياً ومعملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 3 منشآت وإعادة فتح لـ5 أخرى علاوة على فحص 7 شكاوى.

أشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي؛ حفاظًا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وشهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بدأ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120 لمجابهة الأزمات والكوارث من داخل القاعة الكبري بديوان المحافظة والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 6 الي 8 اغسطس الجاري وقاموا بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة في الدفاع عن أرض الوطن وتفقدوا اصطفاف المعدات والمركبات من داخل أرض الاصطفاف بشارع الجيش ومعسكر الإيواء العاجل بنادي طلخا الرياضي وفصول محو الأمية بمدرسة احمد زويل.

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