الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرار العمل"أونلاين" بعدد من المديريات الخدمية (صور)

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالعمل أيام الأحد

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدء سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن عمل الموظفين من المنزل "أونلاين" يوم الأحد من كل أسبوع، طوال شهر أغسطس الجاري، والذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية.

 

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن المحافظ وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإدارات ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار، وتجميع العاملين الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد بالمصلحة داخل إدارة واحدة، ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء والتأكد من غلق الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

 

كما جرت متابعة الوحدات المحلية ومجالس المدن والمديريات الخدمية، للاطمئنان على تفعيل القرار من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الجمهور فقط، وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن يعمل موظفوها "أونلاين" من المنزل أيام الأحد من كل أسبوع.

 

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة إلى توجيهات محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة، مع الالتزام بغلق الإنارة الداخلية بالمباني عقب انتهاء مواعيد العمل، واستمرار تنفيذ خطة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة، مشددًا على مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة، وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحال التجارية، وإصلاح وصيانة المولدات وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.

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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالعمل أيام الأحد أونلاين
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