"القاهرة الإخبارية": استمرار ارتفاع أسعار النفط إثر تعهدات بخفض الإنتاج (فيديو)

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يرصد استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تضرب رياح التقلبات، كميات الإنتاج اليومي من النفط.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن السعودية وروسيا أعلنتا اعتزامهما التخفيض الطوعي لإنتاج النفط على مدار شهر سبتمبر.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط والذي يبلغ مليون برميل يوميًا على مدار شهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية تجديد هذا التمديد فيما بعد أو الإعلان عن زيادة في الخفض في محاولة منها لدعم أسعار الخام.

وتتوالى قرارات التخفيض في الإنتاج، إذ سرعان ما لحقت موسكو بالرياض وأعلنت عن نيتها مواصلة الخفض الطوعي في إمداداتها لأسواق النفط في سبتمبر بواقع 300 ألف برميل يوميًا وذلك بعد تقليل روسيا إمداداتها النفطية للخارج منذ مارس من العام الماضي بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

وترجع قرارات الخفض الطوعي إلى الرغبة في بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم أسعار الخام العالمية، في حين يأتي الخفض الطوعي لإنتاج النفط كجزء من التداعيات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة منذ أعلنت روسيا والسعودية زيادة خفض الإمدادات أوائل يوليو الماضي.